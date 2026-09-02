Польща вперше за тривалий час видала Україні дозвіл на пошукові роботи

Україна після кількох місяців очікувань отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт останків українців, загиблих у 1944 році в селищі Ласкув від рук Армії Крайової та Селянських батальйонів.

Про це у соцмережах повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький, передає "Європейська правда".

Роботи проведуть в селищі Ласкув на Холмщині у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими – польськими підпільними збройними формуваннями під час Другої світової війни – у березні 1944 року.

Як зазначив Вербицький, дозвіл отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля". Роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті.

Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн, додав посадовець.

У серпні посол України в Польщі Василь Боднар поскаржився, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на території Польщі.

В липні Боднар висловлював сподівання, що у серпні вдасться почати пошуки останків українців, загиблих у 1944 році в населеному пункті Ласкув від рук Армії Крайової та Селянських батальйонів.

Минулого року подібні роботи були проведені українською стороною в Юречковій на Підкарпатті. Метою робіт було встановлення місця розташування ймовірної могили, в якій, згідно з джерельними даними та історичними свідченнями, мали бути поховані бійці Української повстанської армії, які загинули 4 березня 1947 року в бою з підрозділами Польської народної армії та Корпусу внутрішньої безпеки.

У результаті проведених заходів, як зазначається, не було виявлено розшукуваної могили, а також жодних антропогенних елементів, які б свідчили про наявність поховань.