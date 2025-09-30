Українська експедиція почала пошуки останків вояків УПА на території Польщі

Українська експедиція 30 вересня почала пошуково-ексгумаційні роботи у польських Карпатах на орієнтовному місці поховання вояків УПА.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода", що має власного кореспондента на місці.

В експедиції беруть участь експерти меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова. Пошуки проводять серед лісу у Підкарпатському воєводстві в районі села Юречкова (Юрков).

фото: "радіо свобода"

На цьому місці можуть бути поховані до 18 вояків УПА, які загинули у боях з польською армією у березні 1947 року. За словами українських фахівців, тоді вони намагались завадити примусовому переселенню українців з цього села у рамках операції "Вісла".

У перший день сильний дощ у Бещадах завадив проведенню активних пошукових робіт, але там вже зняли шар землі до метра глибини.

У міжвоєнний період село належало до Добромильського повіту Львівського воєводства Польщі, більшу частину населення становили українці греко-католики. З радянською окупацією 1939 року село опинилося під контролем СРСР, а після Другої світової війни відійшло до складу Польщі.

Раніше у Мінкульті анонсували ці пошукові роботи і деталізували, що наразі Україна отримала погодження на ексгумації в чотирьох локаціях у Польщі.

На початку вересня на Тернопільщині за участі делегації з Польщі перепоховали останки знайдених під час ексгумацій мешканців села Пужники.

У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.