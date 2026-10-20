На месте массового убийства украинцев в Польше нашли останки более 40 человек

В Польше украинская экспедиция завершила поисковые работы в селе Ласков Люблинского воеводства, по итогам которых, по предварительным оценкам, были обнаружены останки более 40 человек.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП) во вторник, 20 октября, пишет "Европейская правда".

Поисковые исследования проводились со 2 по 16 октября по заказу Украинского института национальной памяти. По результатам исследований обнаружены групповые и одиночные захоронения. По предварительным оценкам, обнаружены останки более 40 человек, среди которых есть женщины, дети и мужчины.

фото: УиНП

Более точно установить возраст, пол и причины смерти погребенных людей можно будет в ходе дальнейших эксгумационных исследований, которые УИНП планирует провести весной 2027 года.

Проведение поисковых работ обеспечивало коммунальное предприятие "Доля", которое 31 августа 2026 года получило соответствующее разрешение от польской стороны.

По разным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек. В ходе исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году, отмечает УИНП.

В то же время отдельные историки называют большее число жертв – около 350 человек. Окончательное число жертв может быть установлено в ходе дальнейших исследований.

Напомним, в прошлом году подобные работы были проведены украинской стороной в Юречковой в Подкарпатье.

В августе посол Украины в Польше Василий Боднар пожаловался, что уже несколько месяцев безрезультатно добивается получения хотя бы одного разрешения на украинские поисковые работы на территории Польши. Впоследствии было получено разрешение на поисковые работы в Ласкове.