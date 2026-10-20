Рубіо обурився заявами про відсутність попереджень від США щодо балістичних загроз

Державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими повідомлення про те, що Сполучені Штати перестали передавати Україні дані про балістичні загрози.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами в Індії, пише "Європейська правда".

Рубіо наполягає, що відсутність попередження про запуск російських балістичних ракет по Україні було "внутрішньою проблемою", а не умисним кроком з боку адміністрації США.

"Я бачив, як хтось з оточення українського уряду заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це обурливо. Це неприпустимо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", – заявив посадовець.

За його словами, йдеться про російські атаки 13 та 18 жовтня. США наразі вивчають, у чому полягала проблема з попередженнями.

"Те, що були проблеми з ідентифікацією – можливо, це була внутрішня проблема, пов’язана з їхньою здатністю приймати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї, – це цілком можливо. Але ми це вивчаємо. Наскільки ми розуміємо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", – заявив держсекретар США.

Рубіо наполягає на тому, що США продовжують надавати Україні інформацію про повітряні загрози, "як і завжди".

"Це не було наслідком жодної директиви США щодо відмови від попередження про удар. І зараз ми надаємо їм такі самі попередження, як і завжди", – наголосив він.

У вівторок президент України Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо про ситуацію зі Starlink, попередження про балістичні атаки і допомогу з ППО.

18 жовтня Зеленський заявив, що Сполучені Штати відновили надання Україні критично важливої розвідувальної інформації для захисту від російських ракетних ударів.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо наполягав, що у минулі рази були "проблеми із програмним забезпеченням" з українського боку, через що повідомлення про балістичну загрозу надійшло із затримкою.