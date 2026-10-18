Зеленський: США відновили обмін розвідданими з Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати відновили надання Україні критично важливої розвідувальної інформації для захисту від російських ракетних ударів.

Про це він сказав у неділю, 18 жовтня, у програмі NBC "Meet the Press", пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, розвіддані були заблоковані протягом певного часу, а потім "американська сторона розблокувала" їх.

"Ми дуже вдячні за це. Зараз все працює", – сказав український президент.

У Зеленського уточнили, як довго вони були заблоковані. За словами українського президента, це тривало три дні.

"Ми не бачили, що Росія використовує балістичні ракети. Уся інформація, яку ми отримували від наших розвідок, від європейців та інших сторін – нам допомагали десятки країн, але лише Сполучені Штати мають цю унікальну розвідінформацію, щоб повідомити нам, нашій стороні, коли Росія застосовує балістичні ракети", – додав він.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Зеленський підтвердив 14 жовтня в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

Втім, президент США Дональд Трамп заявив журналістам того ж дня, що обмін розвідданими триває.

В Європейській комісії заявили, що не бачать жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними між Україною і США припинився.