Рубио возмутился заявлениями об отсутствии предупреждений со стороны США о баллистических угрозах

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о том, что Соединённые Штаты перестали передавать Украине данные о баллистических угрозах.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в Индии, пишет "Европейская правда".

Рубио настаивает, что отсутствие предупреждения о запуске российских баллистических ракет по Украине было "внутренней проблемой", а не преднамеренным шагом со стороны администрации США.

"Я видел, как кто-то из окружения украинского правительства заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это возмутительно. Это недопустимо. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", – заявил чиновник.

По его словам, речь идет о российских атаках 13 и 18 октября. США в настоящее время изучают, в чём заключалась проблема с предупреждениями.

"То, что были проблемы с идентификацией – возможно, это была внутренняя проблема, связанная с их способностью принимать предоставленную информацию, систематизировать её и реагировать на неё, – это вполне возможно. Но мы это изучаем. Насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", – заявил госсекретарь США.

Рубио настаивает на том, что США продолжают предоставлять Украине информацию о воздушных угрозах, "как и всегда".

"Это не было следствием какой-либо директивы США об отказе от предупреждения об ударе. И сейчас мы предоставляем им такие же предупреждения, как и всегда", – подчеркнул он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио о ситуации со Starlink, предупреждениях о баллистических атаках и помощи в сфере ПВО.

18 октября Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили предоставление Украине критически важной разведывательной информации для защиты от российских ракетных ударов.

При этом госсекретарь США Марко Рубио настаивал, что в прошлые разы были "проблемы с программным обеспечением" со стороны Украины, из-за чего сообщение о баллистической угрозе поступило с задержкой.