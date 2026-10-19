Рубіо прокоментував відсутні попередження України про російську балістику

Держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що не має інформації про відсутнє попередження щодо російської балістичної атаки на Київ минулої ночі, але у минулі рази, за його словами, були "проблеми із програмним забезпеченням".

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, пише "Європейська правда".

Кореспондент запитав держсекретаря про те, що, за словами України, минулої ночі вона знову не отримала попередження перед тим, як російські балістичні ракети атакували Київ.

"Що б не сталося минулої ночі, я точно не знаю… Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", – відповів Рубіо.

Водночас говорячи про такі випадки у минулому він сказав, що тоді були "проблеми із програмним забезпеченням".

"Я знаю, що кілька ночей тому була проблема з програмним забезпеченням їхньої системи раннього попередження", – відповів держсекретар США.

Коментуючи безпеку американських громадян і дипломатів в Україні, Рубіо сказав, що "ми проводимо щотижневі наради з усіма нашими представництвами, особливо тими, що перебувають в зонах конфлікту, щоб визначити, чи можемо ми й надалі утримувати там персонал".

"Наразі ми не змінили нашої позиції чи присутності в Києві. Ми там присутні, але, звісно, ми стурбовані, ми завжди стурбовані безпекою та захистом наших дипломатів і наших об’єктів", – сказав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати відновили надання Україні критично важливої розвідувальної інформації для захисту від російських ракетних ударів.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Зеленський підтвердив 14 жовтня в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.