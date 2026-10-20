Французькі депутати вимагають скасувати засідання парламенту у вихідні через протести

У Франції всі парламентські фракції висловили прохання не проводити засідання Національних зборів цими вихідними, всупереч намірам уряду, через побоювання щодо масштабних протестів, запланованих на 24 жовтня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Деякі парламентські групи посилаються на міркування безпеки та заявляють, що побоюються акцій протесту поблизу будівлі Національних зборів, оскільки на суботу заплановано "другий акт" акцій протесту, які відбулися 17 жовтня.

На думку інших політичних груп, проводити засідання у вихідні не має сенсу через "невеликі шанси на ухвалення бюджету соціального страхування".

"Навіть якщо засідання відбудуться в суботу та неділю, поправки все одно не будуть вичерпані. Фракції вважають, що немає сенсу приходити в суботу та неділю", – зазначив один з учасників ранкового засідання голів фракцій.

Проте уряд залишив своє рішення провести засідання без змін. За словами одного з урядових радників, є намір провести голосування, а для цього необхідно зібрати парламентарів саме у вихідні. За інформацією того ж джерела, це рішення ще може бути переглянуте.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.