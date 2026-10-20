Французские депутаты требуют отменить заседание парламента в выходные из-за протестов

Во Франции все парламентские фракции обратились с просьбой не проводить заседание Национального собрания в эти выходные, вопреки намерениям правительства, опасаясь масштабных протестов, запланированных на 24 октября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Некоторые парламентские группы ссылаются на соображения безопасности и заявляют, что опасаются акций протеста вблизи здания Национального собрания, поскольку на субботу запланирован "второй акт" акций протеста, которые состоялись 17 октября.

По мнению других политических групп, проводить заседания в выходные не имеет смысла из-за "небольших шансов на принятие бюджета социального страхования".

"Даже если заседания состоятся в субботу и воскресенье, поправки все равно не будут рассмотрены до конца. Фракции считают, что нет смысла приходить в субботу и воскресенье", – отметил один из участников утреннего заседания руководителей фракций.

Однако правительство оставило свое решение провести заседание без изменений. По словам одного из правительственных советников, есть намерение провести голосование, а для этого необходимо собрать парламентариев именно в выходные. По информации того же источника, это решение еще может быть пересмотрено.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.