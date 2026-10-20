Міністр оборони Італії назвав протести у Мілані "наслідком гібридної війни"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у вівторок, що заворушення, які на вихідних спалахнули у Мілані та інших регіонах країни, стали наслідком "гібридної війни" проти Заходу.

Міністра цитує агенція ANSA, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони Італії вважає, що нещодавні протести в країні "принципово відрізняються" від попередніх демонстрацій, зокрема через значний вплив соціальних мереж на ці акції.

"Події в Мілані та інших регіонах Італії принципово відрізняються від тих, що відбувалися в минулі епохи; вони є результатом того, що я називаю "гібридною війною" – формою конфлікту, що ведеться проти наших країн за допомогою нетрадиційних інструментів, таких як TikTok, соціальні мережі та YouTube", – заявив Крозетто, виступаючи на Форумі з питань оборонних закупівель у Римі.

"Захід ще не усвідомив цього і не вжив жодних суттєвих заходів у відповідь", – додав міністр.

Він заявив, що молодь піддається відповідному впливу, який мотивує її брати участь у подібних заворушеннях.

"Якщо з кожних десяти молодих людей троє брали участь у цих демонстраціях – і я маю на увазі не лише "маранцу" (молодіжні банди) чи італійців другого покоління – і якщо шестеро з десяти поділяють ці погляди, то це тому, що вони зазнали "контросвіти" звідкись – але не від своїх родин чи шкіл", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста Італії охопили антиурядові протести. Їх організували за прикладом масштабніших демонстрацій у Франції, які під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство.

У неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Тепер у Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста.

За повідомленнями медіа, на екстреному засіданні італійського уряду обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.