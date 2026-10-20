Министр обороны Италии назвал протесты в Милане "следствием гибридной войны"

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил во вторник, что беспорядки, вспыхнувшие в минувшие выходные в Милане и других регионах страны, стали следствием "гибридной войны" против Запада.

Министра цитирует агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны Италии считает, что недавние протесты в стране "принципиально отличаются" от предыдущих демонстраций, в частности из-за значительного влияния социальных сетей на эти акции.

"События в Милане и других регионах Италии принципиально отличаются от тех, что происходили в прошлые эпохи; они являются результатом того, что я называю "гибридной войной" – формой конфликта, ведущегося против наших стран с помощью нетрадиционных инструментов, таких как TikTok, социальные сети и YouTube", – заявил Крозетто, выступая на Форуме по вопросам оборонных закупок в Риме.

"Запад ещё не осознал этого и не принял никаких существенных ответных мер", – добавил министр.

Он заявил, что молодёжь подвергается соответствующему воздействию, которое мотивирует её участвовать в подобных беспорядках.

"Если из каждых десяти молодых людей трое принимали участие в этих демонстрациях – и я имею в виду не только "маранцу" (молодежные банды) или итальянцев второго поколения – и если шестеро из десяти разделяют эти взгляды, то это потому, что они получили "альтернативное образование" откуда-то – но не от своих семей или школ", – отметил министр.

Напомним, 17 октября крупные города Италии охватили антиправительственные протесты. Их организовали по примеру более масштабных демонстраций во Франции, которые в ходе заранее объявленной "социальной мобилизации" населения переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство.

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Теперь в Милане развернут несколько сотен военнослужащих, чтобы усилить безопасность города.

По сообщениям СМИ, на экстренном заседании итальянского правительства обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.