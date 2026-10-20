У Франції розгорнуть військові підрозділи під час суботніх протестів

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що уряд мобілізує армійські підрозділи для охорони демонстрацій, запланованих на суботу, 24 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час слухань у парламенті, цитує BFMTV.

Відповідаючи на запитання депутатів щодо заходів з підтримання громадського порядку під час масштабних протестів, міністр назвав три можливі варіанти, серед яких і можливість заборони демонстрацій.

"По-перше, ми розглядаємо можливість заборонити демонстрації, які не були зареєстровані та які можуть спричинити порушення громадського порядку, або навіть заборонити зареєстровані демонстрації, організатор чи служба порядку яких не дають нам підстав вважати, що вони не вийдуть з-під контролю", – заявив Нуньєс.

По-друге, міністр внутрішніх справ оголосив, що військові підрозділи будуть розгорнуті "на заміну силам внутрішньої безпеки, переважно для виконання статичних охоронних завдань, щоб звільнити поліцейських та жандармів та забезпечити виконання завдань з підтримання порядку".

Також глава МВС Франції погодився збільшити чисельність наявних кадрів, посилити розгорнуті підрозділи, як це було зроблено в липні 2023 року, шляхом мобілізації спеціальних підрозділів поліції та жандармерії, а також броньованих машин, вертольотів, та водометів.

На тлі анонсованих на 24 жовтня протестів всі парламентські фракції Франції висловили прохання не проводити засідання Національних зборів цими вихідними, всупереч намірам уряду.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.