Во Франции развернут военные подразделения во время субботних протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что правительство мобилизует армейские подразделения для охраны демонстраций, запланированных на субботу, 24 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время слушаний в парламенте, цитирует BFMTV.

Отвечая на вопросы депутатов о мерах по поддержанию общественного порядка во время масштабных протестов, министр назвал три возможных варианта, среди которых и возможность запрета демонстраций.

"Во-первых, мы рассматриваем возможность запретить демонстрации, которые не были зарегистрированы и которые могут привести к нарушению общественного порядка, или даже запретить зарегистрированные демонстрации, организатор или служба порядка которых не дают нам оснований полагать, что они не выйдут из-под контроля", – заявил Нуньес.

Во-вторых, министр внутренних дел объявил, что воинские подразделения будут развернуты "вместо сил внутренней безопасности, преимущественно для выполнения статических охранных задач, чтобы освободить полицейских и жандармов и обеспечить выполнение задач по поддержанию порядка".

Также глава МВД Франции согласился увеличить численность имеющихся кадров, усилить развернутые подразделения, как это было сделано в июле 2023 года, путем мобилизации специальных подразделений полиции и жандармерии, а также бронированных машин, вертолетов и водометов.

На фоне анонсированных на 24 октября протестов все парламентские фракции Франции выразили просьбу не проводить заседания Национальных собраний в эти выходные, вопреки намерениям правительства.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.