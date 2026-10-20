Премьер Франции обещает масштабные меры безопасности в связи с запланированными на субботу протестами

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы французского правительства приводит Le Figaro.

Размещение полицейских сил для новых протестов, запланированных на субботу, "будет массовым", объявил Лекорню во вторник перед Национальной ассамблеей.

Он признал, что полицейское присутствие во время протестов 17 октября – дня, который ознаменовался массовыми беспорядками по всей Франции, – было "слишком статичным и недостаточно мобильным".

"Министр внутренних дел уже дал указания префектурам. Размещение сил в следующую субботу будет масштабным", – сказал Лекорню.

Между тем министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее сообщил, что правительство мобилизует армейские подразделения для охраны демонстраций, запланированных на субботу, 24 октября.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.