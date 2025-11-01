Віцепремʼєрку Албанії звинуватили у махінаціях з державними закупівлями

Віцепрем'єр-міністерці і міністерці інфраструктури Албанії Белінді Баллуку у пʼятницю оголосили звинувачення у порушенні правил проведення державних тендерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Баллуку у пʼятницю прибула до Спеціальної прокуратури Альбанії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) для ознайомлення з обвинуваченнями.

Після візиту до SPAK віцепремʼєрка Албанії в короткій заяві для ЗМІ сказала, що "вірить у справедливість". Вона додала, що перебуває під слідством у справі про закупівлі для будівництва дороги у 2020 році.

Баллуку стала найвищим посадовцем Альбанії, проти якого зараз ведеться розслідування за звинуваченням у "порушенні рівності учасників тендерів або державних аукціонів".

Вона є однією з найважливіших фігур у владній Соціалістичній партії Албанії на чолі з Еді Рамою. Сам він раніше відмежувався від розслідування проти Баллуку, закликавши дочекатись результатів слідства.

Раніше в Албанії почали кілька гучних антикорупційних розслідувань проти колишніх представників влади, зокрема експрезидента та колишнього премʼєр-міністра Салі Беріши.

У той же час албанська опозиція регулярно влаштовує протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.