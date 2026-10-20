Бывшую вице-премьер-министра Албании официально обвинили в коррупции

Прокуратура Албании официально предъявила обвинение в коррупции бывшему вице-премьер-министру Белинде Баллук.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В заявлении, направленном СМИ по электронной почте, Специальная прокуратура, занимающаяся делами о коррупции на высоком уровне, отметила, что в окончательные обвинения против Баллуку входят:

нарушение принципа равенства участников государственных тендеров или аукционов;

пассивная коррупция в отношении лиц, в частности высокопоставленных чиновников.

Ей также предъявили обвинение в отмывании доходов от преступной деятельности.

"Специальная прокуратура продолжает принимать конкретные процессуальные меры для официального уведомления об обвинениях других лиц, причастных к этому уголовному делу", – говорится в заявлении.

Во вторник, 20 октября, протестующие собрались у здания Министерства образования, скандируя "Баллуку за решетку!", и были оттеснены полицией с помощью водометов и слезоточивого газа.

Сообщалось, что в феврале премьер-министр Албании Эди Рама уволил свою заместительницу Белинду Баллуку, которой предъявлены обвинения в манипулировании государственными тендерами.

Увольнение произошло через три месяца после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) предъявила чиновнице обвинения во вмешательстве в государственные тендеры в нескольких случаях строительства дорог. Баллука отрицает обвинения.

Борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Албании в Европейский Союз.