Прем'єр-міністр Албанії звільнив заступницю, звинувачену в тендерних махінаціях

У четвер ввечері прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив свою заступницю Белінду Баллуку, якій висунуто звинувачення у маніпулюванні державними тендерами.

Про це повідомило видання Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Звільнення відбулося через три місяці після того, як Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) висунула посадовиці звинувачення у втручанні в державні тендери в декількох випадках будівництва доріг. Баллуку заперечує звинувачення.

У довгій промові на зустрічі з парламентською групою соціалістів та міністрами пізно в четвер Рама звинуватив прокурорів SPAK у зловживанні повістками та арештами, а суди – у втручанні в незалежність виконавчої влади.

Водночас SPAK звернулася до парламенту з проханням позбавити Баллуку імунітету, щоб підготувати ґрунт для її арешту.

Рама відкрито критикував судові органи за справу Баллуку, стверджуючи, що їхня діяльність несправедливо втручається в роботу уряду.

Через десять днів після того, як Конституційний суд ухвалив рішення про відсторонення Баллуку, його Соціалістична партія запропонувала зміни до законодавства, які звільняли б високопосадовців від таких заходів.

У разі схвалення ці зміни заборонять Конституційному суду відстороняти від посади президента, прем'єр-міністра, віцепрем'єрів, міністрів, омбудсмена, голову Вищої державної аудиторської служби та членів самого Конституційного суду.

Наразі таким імунітетом користуються лише обрані посадові особи, такі як депутати, мери та члени муніципальних рад.

Голосування в парламенті щодо позбавлення Баллуку імунітету очікується 6 березня.

У зв’язку з підозрами Баллуку в столиці Албанії Тирані відбувалися антиурядові протести.