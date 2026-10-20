Віткофф прибув до Норвегії на переговори з Зеленським
Новини — Вівторок, 20 жовтня 2026, 12:55 —
Спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє норвезький телерадіомовник NRK, пише "Європейська правда".
Віткофф приземлився в аеропорту Осло трохи раніше полудня у вівторок. Він вийшов з літака по червоній доріжці.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив раніше, що Україна звернулася з проханням, аби спеціальні посланці Трампа з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер долучилися до зустрічей в Осло щодо врегулювання російсько-української війни.
Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно. Раніше медіа повідомляли, що зять президента Трампа захворів.
"Мета полягає в тому, щоб перевести дипломатичну роботу в більш конструктивне русло", – прокоментував переговори норвезький прем’єр.
Адміністрація президента Фінляндії також підтвердила, що фінський лідер Александр Стубб приїде до Норвегії.
Норвезький уряд також повідомив, що Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Норвегію.