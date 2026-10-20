Віткофф прибув до Норвегії на переговори з Зеленським

Спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє норвезький телерадіомовник NRK, пише "Європейська правда".

Віткофф приземлився в аеропорту Осло трохи раніше полудня у вівторок. Він вийшов з літака по червоній доріжці.

фото: NRK

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив раніше, що Україна звернулася з проханням, аби спеціальні посланці Трампа з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер долучилися до зустрічей в Осло щодо врегулювання російсько-української війни.

Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно. Раніше медіа повідомляли, що зять президента Трампа захворів.

"Мета полягає в тому, щоб перевести дипломатичну роботу в більш конструктивне русло", – прокоментував переговори норвезький прем’єр.

Адміністрація президента Фінляндії також підтвердила, що фінський лідер Александр Стубб приїде до Норвегії.

Норвезький уряд також повідомив, що Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Норвегію.