Стубб рассказал о ключевых аспектах переговоров с Уиткоффом в Осло

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в ходе переговоров в Осло, на которых присутствовал представитель президента США Стив Уиткофф, обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

Об этом финский президент заявил на совместной с лидерами Украины и Норвегии пресс-конференции в Осло, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стубб, переговоры проходили на двух уровнях: краткосрочная перспектива и общая картина.

"В общей картине мы нашли некоторые элементы для мира, которые завтра будут переданы в Санкт-Петербург. Мы обсудили и определили ключевые элементы в сфере безопасности, а также в сфере экономики. Все эти предложения были тщательно проработаны представителями США, Украины и ключевых стран Европы", – рассказал президент.

Что касается краткосрочной перспективы, то, по словам Стубба, здесь речь шла о таких важных вопросах, как противовоздушная оборона, энергетическая инфраструктура и частичное прекращение огня, включая энергетическую и продовольственную безопасность.

Он добавил, что в среду Уиткофф отвезет в Санкт-Петербург предложения, основанные на обсуждениях представителей США, Украины и Европы.

"Мы полностью понимаем, что публично будет много шума, но на техническом уровне, по нашему мнению, переговоры продвигаются очень хорошо", – отметил Стубб.

По словам Стубба, в переговорах постоянно достигается прогресс, хотя публично это не всегда очевидно.

Сообщалось, что Зеленский прибыл в Осло во вторник для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со спецпредставителями президента США и европейцами с целью завершения войны.

Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать удаленно, зять президента Трампа заболел гриппом.

В ходе визита в Осло Зеленский также посетил аудиенцию у норвежского короля Хокона VIII.