У Британії заарештували двох підозрюваних у справі про замах на авіабазу США

Британська поліція повідомила у вівторок, 20 жовтня, про арешт підозрюваних у справі щодо нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд".

Про це пише AP із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Британська поліція повідомила, що заарештувала двох чоловіків за підозрою у сприянні іранській розвідці у зв’язку з підозрою у підготовці нападу на авіабазу.

Підрозділ з боротьби з тероризмом зазначив, що цих чоловіків – 24-річного громадянина Великої Британії та 25-річного громадянина з подвійним британсько-іранським громадянством – заарештували на підставі Закону про національну безпеку.

Одного з підозрюваних затримали 27 вересня, коли відбувся ймовірний замах на американську базу в RAF Fairford.

Другого підозрюваного затримали 1 жовтня. До 20 жовтня чоловіки перебували під заставою в очікуванні подальшого розслідування.

Варто зауважити, що прем’єр Британії Енді Бернем заявив 12 жовтня, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції.

Подробиці ймовірної змови залишаються маловідомими. П’ятьох затриманих чоловіків згодом відпустили під заставу поліції без висунення обвинувачень, але "за суворих умов". Також звільнили ще двох затриманих, зокрема громадянина Великої Британії та Ірану.

Слідчі повідомили, що у фургонах, вилучених на місці інциденту, знайшли бензин, але не виявили придатних до використання вибухових пристроїв. Водночас і поліція, і Бернем вказали на можливу причетність іноземної держави.