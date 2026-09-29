Британська поліція каже, що не виявила вибухівки під час розслідування інциденту біля авіабази

Британська антитерористична поліція заявила у вівторок, що в ході розслідування ймовірного замаху на британську авіабазу, яку американські війська використовують для завдання ударів по Ірану, не було виявлено жодних саморобних вибухових пристроїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що під час обшуків транспортних засобів на місці події було вилучено певну кількість бензину. Вона також додала, що в Лондоні було проведено обшуки помешкань, а оперативно-розшукові заходи навколо авіабази "Фейрфорд" поступово згортаються і, як очікується, будуть повністю завершені до середи.

П’ятеро чоловіків, затриманих у неділю, залишаються під слідством після звільнення під заставу; поліція зазначає, що рішення про їхнє звільнення було прийнято з оперативно-слідчих міркувань.

"Я розумію, чому такий поворот подій став несподіванкою для багатьох, але хотів би ще раз наголосити, що це було слідче рішення, яке ґрунтується на досвіді та ретельному аналізі повноважень поліції", – заявив Лоуренс Тейлор, керівник національної служби боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

База "Фейрфорд" у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі "Фейрфорд" у Британії, де дислокуються Повітряні сили США, причетний "іноземний суб’єкт", і що з цього приводу з’явиться ще багато новин.