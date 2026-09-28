У Британії відпустять під заставу підозрюваних в інциденті біля бази військ США

П’ятеро підозрюваних у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази ВПС Великої Британії "Фейрфорд" будуть відпущені під заставу у другій половині дня 28 вересня.

Про це повідомив заступник комісара Лоуренс Тейлор, керівник поліції з боротьби з тероризмом, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Він також підтвердив подробиці інциденту, зокрема те, що чоловіки рухалися на трьох автомобілях, які згодом обшукали "за підтримки військових ресурсів та експертів-криміналістів".

"Я можу підтвердити, що після ретельних допитів та розслідувань п’ятеро затриманих чоловіків будуть звільнені під поліцейську заставу сьогодні після обіду", – заявив Тейлор журналістам біля будівлі Нью-Скотленд-Ярду.

"Щоб було цілком зрозуміло: це не означає, що розслідування завершено. На них накладено суворі обмеження щодо пересування та контактів з іншими особами. Вони, безумовно, залишаються під слідством, оскільки ми перевіряємо численні версії подій", – додав він.

На місці події й досі задіяні "значні ресурси", а територія залишається оточеною, поки триває розслідування.

"Однак пізніше сьогодні ми зменшимо масштаби операції та дозволимо мешканцям повернутися до своїх домівок", – додав Тейлор.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Британська поліція в понеділок допитала п’ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у злочинах з вибухівкою та підготовці до теракту поблизу авіабази "Фейрфорд", яку США використовували для операцій проти Ірану.