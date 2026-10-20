В Великобритании арестовали двух подозреваемых по делу о покушении на авиабазу США

Британская полиция сообщила во вторник, 20 октября, об аресте подозреваемых по делу о нападении на авиабазу Королевских ВВС "Фейрфорд".

Об этом пишет AP со ссылкой на заявление правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Британская полиция сообщила, что арестовала двух мужчин по подозрению в содействии иранской разведке в связи с подозрением в подготовке нападения на авиабазу.

Подразделение по борьбе с терроризмом отметило, что этих мужчин – 24-летнего гражданина Великобритании и 25-летнего гражданина с двойным британско-иранским гражданством – арестовали на основании Закона о национальной безопасности.

Одного из подозреваемых задержали 27 сентября, когда произошло предполагаемое покушение на американскую базу в RAF Fairford.

Второго подозреваемого задержали 1 октября. До 20 октября мужчины находились под залогом в ожидании дальнейшего расследования.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 12 октября, что предполагаемый заговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции.

Подробности предполагаемого заговора остаются малоизвестными. Пятерых задержанных мужчин впоследствии отпустили под залог полиции без предъявления обвинений, но "на строгих условиях". Также освободили ещё двух задержанных, в том числе гражданина Великобритании и Ирана.

Следователи сообщили, что в фургонах, изъятых на месте инцидента, нашли бензин, но не обнаружили пригодных к использованию взрывных устройств. В то же время и полиция, и Бернем указали на возможную причастность иностранного государства.