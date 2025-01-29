У Польщі кажуть, що до помʼякшення абортів повернуться після виборів президента

Польська депутатка від владної "Громадянської коаліції" Дорота Лобода заявила, що робота над послабленням законодавства щодо абортів відновиться лише після президентських виборів у травні 2025 року.

Її слова цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лободи, яка очолює профільний комітет парламенту Польщі, депутати чекатимуть "на зміну президента, яка дасть позитивний імпульс для подальшої роботи".

"Атмосфера зміниться, нам буде легше рухатись через парламент із цими проєктами", – додала депутатка.

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Питання абортів стало темою внутрішньої політичної боротьби в Польщі, де у жовтні 2020 року найвищий суд країни став на бік тодішньої партії влади "Право і справедливість" і схвалив майже повну заборону на цю процедуру.

Наразі жінки у Польщі можуть зробити аборт лише в лікарні, якщо вагітність настала внаслідок сексуального насильства чи інцесту або становить пряму загрозу життю чи здоров'ю матері.

У Польщі також заборонена допомога в проведенні аборту, яка карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Минулого року владна коаліція погодила законопроєкт про декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності, але він несподівано провалився в Сеймі.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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