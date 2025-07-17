У Польщі увʼязнили лікарів через резонансу смерть жінки, якій не зробили аборт

Районний суд міста Пщина на півдні Польщі у четвер виніс остаточний вирок у справі про смерть жінки на імʼя Ізабела, що сталась через відмову лікарів зробити їй аборт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Ізабела померла у вересні 2021 року на 22-му тижні вагітності. Вона померла в результаті септичного шоку, а її родина звинуватила лікарів у зволіканні з наданням допомоги 30-річній жінці.

Смерть жінки викликала по всій Польщі протести проти чинних законів про аборти, які були посилені під час перебування при владі правого уряду "Права і справедливості".

У справі фігурували троє лікарів, яким інкримінували створення безпосередньої загрози для життя Ізабели через відмову проводити аборт.

Як повідомила прокуратура, жоден з лікарів під час допитів не визнав свою провину.

Двом лікарям присудили реальний тюремний строк – рік і три місяці та рік і шість місяців відповідно. Третьому фігуранту присудили рік увʼязнення, але з відстрочкою на два роки.

Фігурантам також заборонили займатись лікарською практикою протягом чотирьох або шести років.

Наразі жінки у Польщі можуть зробити аборт лише в лікарні, якщо вагітність настала внаслідок сексуального насильства чи інцесту або становить пряму загрозу життю чи здоров'ю матері. У Польщі також заборонена допомога в проведенні аборту, яка карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Минулого року владна коаліція погодила законопроєкт про декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності, але він несподівано провалився в Сеймі.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.