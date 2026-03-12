У Раді Європи заявили, що скарги на відмову в аборті з Польщі припинилися

Кількість легальних абортів у Польщі подвоїлася в 2024 році, в той час як скарги до Європейського суду з прав людини щодо відмов у проведенні абортів з міркувань совісті в країні припинилися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Польща, переважно католицька країна, запровадила майже повну заборону абортів у 2021 році за попереднього націоналістичного уряду після того, як переривання вагітності через патології плоду було визнано неконституційним.

Проєвропейська коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска виграла вибори 2023 року частково завдяки обіцянці послабити обмеження, але досі не змогла узгодити відповідний законопроєкт. Президент-націоналіст Кароль Навроцький дав зрозуміти, що блокуватиме будь-які спроби лібералізації.

Однак уряд Туска вжив заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства. Міністри видали рекомендації для лікарень і прокуратури, в яких роз'яснили, що аборт на підставі психічного здоров'я жінки є законним, і що всі лікарні зобов'язані надавати цю процедуру.

Комітет міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, заявив у четвер, що дії уряду "на практиці приносять результати".

"Кількість легальних абортів подвоїлася, і останнім часом не надходило жодних скарг на відмову в аборті на підставі положення про совість", – йдеться в рішенні комітету про дотримання Польщею рішень, що стосуються доступу до легальних абортів.

Комітет також зазначив, що "з моменту введення безумовного зобов'язання лікарень надавати аборт як контрактну медичну послугу, не було отримано жодної скарги про відмову в проведенні законного аборту на підставі положення про совість".

Комітет, однак, висловив жаль з приводу відсутності прогресу в прийнятті законодавства про безпечне переривання вагітності.

Дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що у 2024 році в польських лікарнях було проведено майже 900 легальних абортів, порівняно з 425 роком раніше. У першій половині 2025 року було проведено 411 легальних переривань вагітності, а дані за весь рік ще не доступні.

До постанови 2021 року, яка посилила закон, у Польщі щорічно робили понад 1 000 абортів, майже всі з яких були пов'язані з аномаліями розвитку плода.

Раніше у Польщі на керівника поліції наклали великий штраф за розкриття даних жінки після аборту.

Єврокомісія у лютому відхилила ідею створення нової схеми фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.