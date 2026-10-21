Польский Сейм частично декриминализовал аборты

В Польше Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, касающиеся частичной декриминализации абортов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Во вторник, 20 октября, Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и оказание помощи в проведении аборта в случае тяжелого порока развития плода.

За поправку проголосовали 217 депутатов, против – 213, а трое воздержались. Ранее депутаты не поддержали предложение об отклонении проекта поправки к Уголовному кодексу.

Поправка предусматривает, в частности: отмену статьи, согласно которой прерывание беременности с согласия женщины с нарушением положений закона о планировании семьи наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, а также той, согласно которой наказанию подлежит лицо, оказывающее беременной женщине помощь в прерывании беременности.

Также теперь к ответственности не будут привлекать врача, медсестру или акушерку, если прерывание беременности является следствием применения медицинской процедуры, необходимой для устранения опасности, угрожающей здоровью или жизни беременной женщины, или когда пренатальные обследования или другие медицинские основания указывают на высокую вероятность тяжелых и необратимых пороков развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Сейм также принял закон, разрешающий аборт в случае тяжкого порока развития плода. Шесть лет назад Конституционный суд признал это основание неконституционным. За принятие закона проголосовали 233 депутата, против – 203, а 1 воздержался.

Представленный в Сейм в феврале 2024 года партией "Третий путь" депутатский проект поправки к закону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прерывания беременности направлен на отмену последствий решения Конституционного суда от 22 октября 2020 года.

Ранее в Совете Европы заявили, что количество легальных абортов в Польше удвоилось в 2024 году, в то время как жалобы в Европейский суд по правам человека относительно отказов в проведении абортов по соображениям совести в стране прекратились.

Напомним, правительство Дональда Туска пыталось смягчить строгое законодательство об абортах, но безуспешно. Также в Польше были заключены в тюрьму врачи из-за резонансной смерти женщины, которой не сделали аборт.