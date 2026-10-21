У Навроцкого намекают на возможное вето на поправки о декриминализации абортов

Историческое решение польского Сейма о смягчении строгих законов об абортах, вероятно, будет ветировано президентом Каролем Навроцким, намекают в его канцелярии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, которого цитирует Bloomberg.

Во вторник польские депутаты проголосовали за два законопроекта, которые частично декриминализуют аборты и облегчат доступ к ним.

Повторное невыполнение правящей проевропейской коалицией этого ключевого предвыборного обещания накануне последних всеобщих выборов вызвало возмущение у части её избирателей.

"Надо сказать очень чётко: во время этой предвыборной кампании президент заявлял, что поддерживает защиту жизни от зачатия до естественной смерти", – сказал Богуцкий после голосования.

Польша имеет одно из самых строгих законодательств в отношении абортов в Европейском Союзе после того, как прежнее правительство партии "Право и справедливость" ограничило доступ к этой процедуре случаями, когда жизнь женщины находится под угрозой или беременность наступила вследствие преступления.

Этот шаг побудил тысячи женщин выйти на улицы по всей стране в рамках крупнейших антиправительственных протестов со времен падения коммунизма в 1989 году.

Ранее в Совете Европы заявили, что количество легальных абортов в Польше удвоилось в 2024 году, в то время как жалобы в Европейский суд по правам человека относительно отказов в проведении абортов по соображениям совести в стране прекратились.

Напомним, правительство Дональда Туска пыталось смягчить строгое законодательство об абортах, но безуспешно. Также в Польше заключили в тюрьму врачей из-за резонансной смерти женщины, которой не сделали аборт.