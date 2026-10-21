Макрон возмутился "глупыми" комментариями иностранных лидеров о протестах во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил раздражение в связи с "неприемлемыми" комментариями иностранных высокопоставленных лиц по поводу массовых протестов, охвативших страну.

Его цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во время визита в Катар Макрон резко осудил "неприемлемые и глупые комментарии иностранных лидеров", указав на манипуляции с информацией о демонстрациях 17 октября во Франции.

"На мой взгляд, в произошедших событиях нет явного иностранного вмешательства, зато существует иностранная манипуляция информацией, которая привела к неприемлемым и нелепым комментариям со стороны многих, в том числе иностранных лидеров", – заявил французский президент журналистам в Дохе.

"Мы видели изображения, созданные искусственным интеллектом, на которых показаны сцены, никогда не происходившие во Франции", – добавил Макрон.

По словам президента, все, кто сейчас плохо отзывается о Франции, – "это люди, которые её не любят".

"Эти люди меня раздражают!.. У нас есть трудности, но мы справляемся с ними методично, с уважением, решимостью и твёрдостью (...) но не следует говорить что попало", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции объявил, что в четверг, 22 октября, проведет встречу с представителями разведывательных служб, а также с премьером Себастьеном Лекорню и соответствующими министрами, чтобы получить подробный отчет о протестах 17 октября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".

Трамп также воспользовался протестами, охватившими Францию, чтобы призвать избирателей не голосовать за кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Представители движения "жёлтых жилетов", которые в течение нескольких месяцев проводили акции протеста во время первого срока президентства Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.

Подробнее о протестах во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.