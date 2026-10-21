У ЄС чекають на звіт США після переговорів з Путіним про можливу зустріч України та РФ

У Європейській комісії очікують, що після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі американська делегація поінформує про результати, причому одне з головних питань – можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у середу, 21 жовтня.

Головна речниця Єврокомісії повідомила, що однією з головних цілей зустрічі України, США та європейських партнерів в Осло 20 жовтня було з'ясувати можливість переходу до нового формату переговорів із залученням Росії.

"Напередодні оголошених переговорів американської сторони з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи існують передумови для можливого переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів, за яких Україна та Росія були б присутні за одним столом", – заявила Піньо.

Вона підкреслила, що наразі в Єврокомісії очікують на подальшу інформацію від американської сторони.

"Ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться брифінг за підсумками переговорів", – повідомила головна речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Паула Піньо також розповіла, що основними темами переговорів в Осло були території, безпека та повоєнне процвітання України.

20 жовтня в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Європейський Союз представляв керівник кабінету президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня вже прибув у російський Санкт-Петербург, де у нього заплановані переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Своєю чергою, президент Зеленський заявив, що під час переговорів у Осло 20 жовтня американська сторона наголосила, що Україна матиме "надійні" гарантії безпеки.