В ЕС ожидают отчета США после переговоров с Путиным о возможной встрече Украины и РФ

В Европейской комиссии ожидают, что после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге американская делегация проинформирует о результатах, причем один из главных вопросов – возможность для Украины и России сесть за один стол переговоров.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в среду, 21 октября.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что одной из главных целей встречи Украины, США и европейских партнеров в Осло 20 октября было выяснить возможность перехода к новому формату переговоров с привлечением России.

"Накануне объявленных переговоров американской стороны с президентом Путиным в Санкт-Петербурге главная цель заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли предпосылки для возможного перехода к трехсторонним или даже многосторонним переговорам, в ходе которых Украина и Россия присутствовали бы за одним столом", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Еврокомиссии ожидают дальнейшей информации от американской стороны.

"Мы ожидаем, что после возвращения американской делегации из России состоится брифинг по итогам переговоров", – сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", Паула Пиньо также рассказала, что основными темами переговоров в Осло были территории, безопасность и послевоенное процветание Украины.

20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Европейский Союз представлял руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф 21 октября уже прибыл в российский Санкт-Петербург, где у него запланированы переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Осло 20 октября американская сторона подчеркнула, что Украина получит "надежные" гарантии безопасности.

Также сообщалось, что в ходе переговоров зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который присоединился к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.