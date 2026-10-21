У Єврокомісії розповіли про три теми обговорень на перемовинах в Осло

Під час переговорів в Осло (Норвегія) у вівторок, 20 жовтня, за участі президента України Володимира Зеленського, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та представників Європи було обговорено три питання щодо мирного врегулювання в Україні: території, безпека та повоєнна відбудова.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у середу, 21 жовтня.

Перемовники в Осло 20 жовтня обговорили три питання щодо майбутнього встановлення миру в Україні, які включають території, безпеку й відбудову після війни.

"Основними темами вчорашнього обговорення були території, безпека та повоєнне процвітання", – заявила Піньо.

За її словами, перемовини в Осло стали продовженням зустрічі, яка відбулася двома тижнями раніше в Маямі (США).

Вона додала, що надзвичайно важливим є те, що "ми сидимо за столом переговорів, що ми маємо можливість представити нашу позицію і що ми можемо брати участь у досягненні спільної мети – покласти край цій жахливій війні, яка триває вже надто довго".

Як повідомляла "Європейська правда", 20 жовтня в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Європейський Союз представляв керівник кабінету президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня вже прибув у російський Санкт-Петербург, де у нього заплановані переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

Своєю чергою, президент Зеленський заявив, що під час переговорів у Осло 20 жовтня американська сторона наголосила, що Україна матиме "надійні" гарантії безпеки.

Також повідомлялося, що в ході переговорів зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.