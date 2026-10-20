"ЄвроПравда" дізналася, хто буде представляти ЄС і НАТО на переговорах в Осло

Під час перемовин в Осло (Норвегія) за участю президента України Володимира Зеленського та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа Євросоюз представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Про це кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі дізналася від власних джерел в ЄС та НАТО.

Європейську раду на переговорах в Осло 20 жовтня за участю президента України Володимира Зеленського представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт (Björn Seibert), а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Лоренц Маєр-Міннеманн (Lorenz Meyer-Minnemann).

Як повідомляла "Європейська правда", на переговорах у Осло в вівторок, що пройдуть за участю спецпредставників президента Трампа, президента Володимира Зеленського і лідерів Норвегії та Фінляндії, будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

До переговорів долучаться спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Віткофф прибуде до Осло особисто, тоді як Кушнер братиме участь дистанційно (зять президента Трампа захворів на грип).

Заплановані зустрічі в Осло грунтуються на обговореннях, що відбулися в клубі Віткоффа поблизу Маямі, де Україна зобов’язалася розглянути та просунути низку пропозицій, спрямованих на створення шляху до всеосяжної та тривалої мирної угоди, додав американський посадовець.

Стів Віткофф вже прибув до Норвегії.