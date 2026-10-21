МЗС України: рішення Львівської облради є контрпродуктивним для відносин з Польщею

Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення депутатів Львівської обласної ради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича" було схвалене на регіональному рівні без консультацій з дипломатами та центральними органами влади.

Про це журналістам повідомили в МЗС, передає "Європейська правда".

У зовнішньополітичному у відомстві України наголосили, що продовжують працювати над розвитком дружніх двосторонніх відносин з Польщею, та розкритикували рішення Львівської обласної ради.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", – йдеться у повідомленні.

У МЗС звернули увагу на те, що рішення оголосити 2027-й роком УПА та Шухевича було ухвалене на регіональному, а не національному рівні. Там зазначили, що депутати Львівської облради не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, аби оцінити наслідки своїх дій для відносин з Польщею.

У відомстві нагадали, що депутати обласних рад займають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту України чи центральним органам виконавчої влади.

"Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", – наголосили у відомстві.

Міністерство також закликало польську сторону "утриматися від різких кроків", які можуть завадити нормалізації відносин. Там також підтвердили готовність до конструктивного вирішення проблемних питань у відносинах між Україною та Польщею.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав розпорядження про внесення до списку небажаних осіб голову комітету з питань культури Львівської обласної ради Святослава Шеремети, який запропонував оголосити 2027 рік у Львівській області роком УПА.