МИД Украины: решение Львовского облсовета контрпродуктивно для отношений с Польшей

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение депутатов Львовского областного совета объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича" было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти.

Об этом журналистам сообщили в МИД, передает "Европейская правда".

В ведомстве Украины подчеркнули, что продолжают работать над развитием дружественных двусторонних отношений с Польшей, и раскритиковали решение Львовского областного совета.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решения проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", – говорится в сообщении.

В МИД обратили внимание на то, что решение объявить 2027-й годом УПА и Шухевича было принято на региональном, а не на национальном уровне. Там отметили, что депутаты Львовского облсовета не обращались за консультациями ни к МИД, ни к другим органам центральной власти, чтобы оценить последствия своих действий для отношений с Польшей.

В ведомстве напомнили, что депутаты областных советов занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров, президенту Украины или центральным органам исполнительной власти.

"Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции", – подчеркнули в ведомстве.

Министерство также призвало польскую сторону "воздержаться от резких шагов", которые могут помешать нормализации отношений. Там также подтвердили готовность к конструктивному решению проблемных вопросов в отношениях между Украиной и Польшей.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение наносит ущерб отношениям двух стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц председателя комитета по вопросам культуры Львовского областного совета Святослава Шереметы, который предложил объявить 2027 год во Львовской области годом УПА.