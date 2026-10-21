Уиткофф на встрече с Путиным назвал его "гуманистом"

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с правителем РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду, посвященной урегулированию войны в Украине, назвал его "гуманистом".

Как сообщает "Европейская правда", кадры встречи Путина и Уиткоффа транслировали российские СМИ.

Переговоры в России начались с освобождения американского учителя Стивена Хаббарда, который находился под стражей в РФ более четырех лет. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом; вы тоже гуманист, сэр, и я выражаю вам уважение за это", – сказал Уиткофф, обращаясь к Путину, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, совершенные против Украины.

Путин со своей стороны поблагодарил Трампа "за внимание к проблеме урегулирования кризиса в Украине". Он считает, что Трамп уделяет этому особое внимание прежде всего из гуманитарных соображений.

Как сообщалось, в Европейской комиссии ожидают, что после встречи Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге американская делегация проинформирует о результатах.

Во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, присоединившийся к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.