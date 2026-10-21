У Грузії призначили нового спецпредставника щодо відносин із Росією

У Грузії новим спеціальним представником прем’єр-міністра з питань відносин із Росією призначили першого заступника міністра закордонних справ Георгія Зурабашвілі.

Про це на брифінгу заявив голова уряду Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський портал SOVA.

Посада спеціального представника прем’єра з питань відносин з Росією залишалася вакантною з грудня минулого року, коли цю посаду залишив Георгій Каджая.

"Мирне врегулювання конфлікту з Росією, збереження та розвиток існуючих торговельно-економічних відносин і ведення постійного діалогу з гуманітарних питань є одними з найважливіших пріоритетів нашої країни. В умовах відсутності дипломатичних відносин, поряд із Женевським форматом, посаді спеціального представника прем’єр-міністра надається ключове значення у виконанні цих завдань", – заявив Кобахідзе.

Він підкреслив, що кадрове рішення не пов’язане з яким-небудь новим етапом у відносинах з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не означає це призначення початок перезавантаження, прем’єр-міністр Грузії зазначив, що перед Тбілісі стоять конкретні завдання і в цьому напрямку необхідна активна робота.

Кобахідзе також заперечив, що це рішення було ухвалене через ембарго щодо продукції окремих грузинських компаній.

Зурабашвілі, на його особисте прохання, паралельно збереже за собою посаду в Міністерстві закордонних справ, однак у відносинах з Росією він представлятиме Грузію як її спеціальний представник.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.

В лютому Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн.

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