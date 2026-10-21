В Грузии назначили нового спецпредставителя по отношениям с Россией

В Грузии новым специальным представителем премьер-министра по вопросам отношений с Россией назначен первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили.

Об этом на брифинге заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал SOVA.

Должность специального представителя премьера по вопросам отношений с Россией оставалась вакантной с декабря прошлого года, когда ее покинул Георгий Каджая.

"Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических отношений и ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам являются одними из важнейших приоритетов нашей страны. В условиях отсутствия дипломатических отношений, наряду с Женевским форматом, должности специального представителя премьер-министра придается ключевое значение в выполнении этих задач", – заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что кадровое решение не связано с каким-либо новым этапом в отношениях с РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, не означает ли это назначение начало перезагрузки, премьер-министр Грузии отметил, что перед Тбилиси стоят конкретные задачи и в этом направлении необходима активная работа.

Кобахидзе также опроверг, что это решение было принято из-за эмбарго в отношении продукции отдельных грузинских компаний.

Зурабашвили, по его личной просьбе, параллельно сохранит за собой должность в Министерстве иностранных дел, однако в отношениях с Россией он будет представлять Грузию в качестве её специального представителя.

Напомним, в ноябре прошлого года Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям.

В феврале Грузия оказалась в списке "относительно дружественных" к России стран.

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