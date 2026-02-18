Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн

Росія вважає Грузію "відносно дружньою" країною, свідчать дані російського Національного дослідницького інституту розвитку комунікацій, який склав відповідний список.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Російський інститут оприлюднив рейтинг "дружності комунікаційних режимів пострадянських країн" 2025 року.

Згідно з його даними, якщо у 2024 році рейтинг Грузії зріс з 12 до 15 балів, то в 2025-му країна відзначилася 19,4 балами і посіла місце в категорії "Відносно дружні/недружні комунікаційні режими".

Експерти підкреслюють, що відносини Тбілісі і Москви – це не альянс, але і не "відкритий розрив". Це – прагматичне, "кероване" сусідство, яке на даному етапі "не змінює стратегічно прозахідної (хоча і конфліктної з ЄС) орієнтації Грузії".

Російські експерти пов'язують "поліпшення" показників Грузії з комунікаціями в економічних напрямках і ставленням до Росії, етнічних росіян і російськомовного населення, а також невеликим "збільшенням показників медіакомунікацій і комунікацій НКО".

Однак російські дослідники підкреслили, що Грузія має "неприйнятні" позиції щодо Сухумі та Цхінвалі, зазначивши, що при цьому країна залишається економічним партнером "за низкою ключових напрямків і не є опозиційним, не ризиковим гуманітарним фактором".

Максимальний бал рейтингу – 100. Найбільш "дружніми" до РФ названі окуповані регіони Грузії – Цхінвальський регіон (95,9 бала) і Абхазія (90,5 бала). Далі – Білорусь, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

"Недружніми" названі Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Україна, яка має -99 балів зі 100.

Нагадаємо, у листопаді Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.

Читайте також: Повернення територій в обмін на розрив із Заходом? Як Кремль може віддячити владі Грузії.