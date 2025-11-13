Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій

Грузія в четвер заявила про зрив 65-го раунду Женевських переговорів – формату врегулювання за участі "представників" окупованих Росією грузинських територій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грузинське Міністерство закордонних справ.

У повідомленні йдеться, що Грузія під час чергового раунду Женевських переговорів наголосила на необхідності "безпечного і гідного повернення вимушено переміщених з окупованих територій осіб і біженців до своїх домівок".

"Представники Росії та її окупаційних режимів, за звичною практикою, покинули стіл переговорів під час обговорення одного з найважливіших питань порядку денного, яке стосувалося безпечного та гідного повернення вимушено переміщених осіб і біженців до своїх домівок. У результаті 65-й раунд переговорів, як і попередні, був зірваний", – додали в МЗС Грузії.

Російська сторона своєю чергою заявила, що вимагає від Грузії підписати "юридично обовʼязкову угоду" з невизнаними Абхазією та "Південною Осетією" (Цхінвальський регіон) про "незастосування сили".

МЗС Росії також не подобається, що Женевські переговори відбуваються у Швейцарії, яка в уявленні Москви втратила "свій задекларований нейтральний статус", і вимагає перенести переговори в інше місце.

Водночас, додає російська сторона, наступний раунд переговорів має відбутись у березні 2026 року.

З 15 жовтня 2008 року в Женеві відбуваються мирні переговори. Співголовами на цих зустрічах стали ООН, ОБСЄ і Євросоюз. До складу учасників увійшли Грузія, РФ та США, а також представники Абхазії та "Південної Осетії". На сьогодні Женевські дискусії – єдиний формат діалогу між представниками Грузії і де-факто владою Абхазії і Південної Осетії.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. 26 серпня Росія визнала "незалежність" Абхазії та "Південної Осетії", як вона називає Цхінвальський регіон Грузії.

