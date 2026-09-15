ЗМІ: за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон

У Німеччині після виявлення уламків дрона на схід від озера Штайнхуде, що поблизу Ганновера, триває масштабна поліцейська операція.

Про це стало відомо Bild, передає "Європейська правда".

Наразі численні правоохоронці проводять пошуки інших уламків. За даними Державного управління кримінальної поліції (LKA), дрон впав у безлюдній відкритій місцевості.

Зазначається, що ця територія розташована лише за один кілометр від авіабази Збройних сил Німеччини у Вунсторфі. Бундесвер підтвердив це виданню Bild.

Оскільки територія, на якій стався інцидент, є досить великою, на місці працюють численні співробітники екстрених служб.

У цьому регіоні також розташований військовий аеродром Вунсторф (Нижня Саксонія).

Поліція проводить обшук території силами великого контингенту.

Слідчі знають про цю знахідку з понеділка. За даними LKA, наразі немає жодних ознак небезпеки для населення. Проте пошуки триватимуть.

Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся. Слідчі мають намір вилучити та проаналізувати інші частини дрона. Лише після цього з’являться додаткові подробиці щодо обставин інциденту.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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