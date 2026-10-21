Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.

Об этом говорится во внутренних документах Бундесвера, с которыми ознакомилось издание Sueddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".

В отчете содержится предупреждение о непосредственной угрозе российских гибридных атак против немецких вооруженных сил.

Во внутреннем документе говорится, что Россия пересекла "ранее ожидаемую красную черту зловредных намерений, включающих кинетическое и/или смертоносное воздействие" против Германии и Бундесвера с применением боевых дронов.

Переоценку угрозы провели после ряда инцидентов с дронами в Германии. В начале августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" сорвалась атака с помощью дрона, оснащенного взрывчаткой. Ответственность за инцидент немецкое правительство возложило на Россию.

Вскоре после этого в Вунсторфе, недалеко от важной авиабазы, случайно обнаружили еще один дрон. По конструкции он похож на летательный аппарат из Лейпцига и, вероятно, также был оснащен взрывчаткой. Если в аэропорту Лейпцига, очевидно, речь шла о попытке уничтожения украинских грузовых самолетов, то дрон из Вунсторфа, вероятно, должен был быть использован против самолетов Бундесвера.

"Если инцидент в Лейпциге ещё можно было оценить как косвенную угрозу для Бундесвера, то инцидент в Вунсторфе, скорее всего, свидетельствует о том, что Бундесвер стал непосредственной целью", – отмечается в отчёте.

Согласно прогнозу, основанному на оценках разведывательных служб, следует ожидать ухудшения ситуации в краткосрочной перспективе, и в ближайшее время, вероятно, будут приняты дальнейшие меры.

"Эти инциденты подчеркивают, что Россия уже в течение длительного времени почти наверняка обладает способностью и, весьма вероятно, теперь также усиленным намерением действовать против сил и объектов Бундесвера, а также партнеров, таких как Украина, в Германии", – говорится во внутреннем отчете Вооруженных сил Германии.

Там отмечается, что целью таких действий "весьма вероятно, является намерение дестабилизации, которое в настоящее время сосредоточено на политическом и общественном ослаблении поддержки, которую Германия оказывает Украине".

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер недавно заявил, что видит опасность насильственного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".