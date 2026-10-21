Бундесвер впервые определил угрозу диверсий РФ как "значительную"
Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.
Об этом говорится во внутренних документах Бундесвера, с которыми ознакомилось издание Sueddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".
В отчете содержится предупреждение о непосредственной угрозе российских гибридных атак против немецких вооруженных сил.
Во внутреннем документе говорится, что Россия пересекла "ранее ожидаемую красную черту зловредных намерений, включающих кинетическое и/или смертоносное воздействие" против Германии и Бундесвера с применением боевых дронов.
Переоценку угрозы провели после ряда инцидентов с дронами в Германии. В начале августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" сорвалась атака с помощью дрона, оснащенного взрывчаткой. Ответственность за инцидент немецкое правительство возложило на Россию.
Вскоре после этого в Вунсторфе, недалеко от важной авиабазы, случайно обнаружили еще один дрон. По конструкции он похож на летательный аппарат из Лейпцига и, вероятно, также был оснащен взрывчаткой. Если в аэропорту Лейпцига, очевидно, речь шла о попытке уничтожения украинских грузовых самолетов, то дрон из Вунсторфа, вероятно, должен был быть использован против самолетов Бундесвера.
"Если инцидент в Лейпциге ещё можно было оценить как косвенную угрозу для Бундесвера, то инцидент в Вунсторфе, скорее всего, свидетельствует о том, что Бундесвер стал непосредственной целью", – отмечается в отчёте.
Согласно прогнозу, основанному на оценках разведывательных служб, следует ожидать ухудшения ситуации в краткосрочной перспективе, и в ближайшее время, вероятно, будут приняты дальнейшие меры.
"Эти инциденты подчеркивают, что Россия уже в течение длительного времени почти наверняка обладает способностью и, весьма вероятно, теперь также усиленным намерением действовать против сил и объектов Бундесвера, а также партнеров, таких как Украина, в Германии", – говорится во внутреннем отчете Вооруженных сил Германии.
Там отмечается, что целью таких действий "весьма вероятно, является намерение дестабилизации, которое в настоящее время сосредоточено на политическом и общественном ослаблении поддержки, которую Германия оказывает Украине".
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер недавно заявил, что видит опасность насильственного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".