МЗС: Естонія працює над передачею Україні значної кількості локомотивів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм естонським колегою Маргусом Тсахкною; за підсумками розмови глава МЗС розповів про те, що Естонія працює над відправкою Україні локомотивів.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Під час розмови Сибіга поінформував Тсахкну щодо останніх атак Росії, ситуацію на полі бою та останні події в рамках мирних зусиль. Також він розповів естонському міністру про нагальні потреби України щодо зміцнення оборони та стійкості напередодні зими.

У цьому контексті Сибіга зосередив особливу увагу на російських ударах по українській залізниці.

"Я глибоко вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над відправкою значної кількості локомотивів до України. Ми дуже цінуємо цю підтримку життєво важливих транспортних магістралей, які забезпечують функціонування нашої економіки та життя наших громадян", – заявив він.

Також вони поспілкувалися щодо майбутньої Конференції з відновлення України в Таллінні та про її очікувані результати.

"Тиск на Москву потрібно посилювати різко, а не поступово. Маргус і я поділяємо цей підхід. Ми обговорили наступні кроки щодо посилення санкцій ЄС проти Росії, збільшення оборонної допомоги Україні, зокрема в рамках ініціативи НАТО PURL, та забезпечення відповідальності за російські злочини", – додав Сибіга.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

Після цього Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.

Наприкінці вересня писали, що Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.