Сибіга закликав партнерів допомогти Україні з локомотивами через систематичні удари РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.

Про це український міністр написав у себе в X, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, своїми атаками на залізницю Росія намагається підірвати логістику по всій Україні. В ніч на 15 вересня внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі поблизу польського кордону у Волинській області України було безпосередньо уражено ще один локомотив, повідомив міністр.

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів – більше половини з них лише цього року, додав він.

У цьому контексті Сибіга вказав, що залізниця забезпечує функціонування країни. Вона дозволяє оперативно евакуювати мирних жителів із прифронтових районів, перевозити життєво важливі вантажі та забезпечувати доставку зерна й інших критично важливих товарів по всій країні.

"Щоб ця життєво важлива артерія продовжувала функціонувати, Україні терміново потрібна заміна. Ми закликаємо всіх наших партнерів негайно надати нам допомогу у пошуку локомотивів, сумісних із шириною колії 1520 мм, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових", – зазначив глава українського МЗС.

Підтримка стабільності української залізниці допоможе запобігти гуманітарній кризі та зміцнити стійкість України у складних умовах повномасштабної війни, резюмував Сибіга.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками.