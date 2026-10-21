МИД: Эстония работает над передачей Украине большого числа локомотивов

Министр иностранных дел Андрей Сибига пообщался со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной; по итогам беседы глава МИД рассказал, что Эстония работает над отправкой локомотивов в Украину.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В ходе беседы Сибига проинформировал Тсахкну о последних атаках России, ситуации на поле боя и последних событиях в рамках мирных усилий. Также он рассказал эстонскому министру о насущных потребностях Украины в укреплении обороны и устойчивости в преддверии зимы.

В этом контексте Сибига уделил особое внимание российским ударам по украинским железным дорогам.

"Я глубоко благодарен Маргусу и Эстонии за сегодняшнее подтверждение того, что они работают над отправкой значительного количества локомотивов в Украину. Мы очень ценим эту поддержку жизненно важных транспортных магистралей, которые обеспечивают функционирование нашей экономики и жизнь наших граждан", – заявил он.

Также они обсудили предстоящую Конференцию по восстановлению Украины в Таллинне и ее ожидаемые результаты.

"Давление на Москву нужно усиливать резко, а не постепенно. Маргус и я разделяем этот подход. Мы обсудили следующие шаги по ужесточению санкций ЕС против России, увеличению оборонной помощи Украине, в частности в рамках инициативы НАТО PURL, и обеспечению ответственности за российские преступления", – добавил Сибига.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.

После этого Сибига призвал страны-партнеры передать Украине локомотивы на фоне систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

В конце сентября сообщалось, что Германия передала компании "Укрзалізниця" еще 10 автомобилей для восстановления железнодорожной инфраструктуры.