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Німеччина передала "Укрзалізниці" кілька авто для ремонтних бригад

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Новини — Вівторок, 29 вересня 2026, 08:57 — Уляна Кричковська-Богданова

Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає "Європейська правда".

За даними відомства, Німеччина передала п’ять пікапів та п’ять вантажних фургонів для колійників, зв’язківців та енергетиків. 

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. 

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру. 

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