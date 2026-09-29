Німеччина передала "Укрзалізниці" кілька авто для ремонтних бригад

Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає "Європейська правда".

За даними відомства, Німеччина передала п’ять пікапів та п’ять вантажних фургонів для колійників, зв’язківців та енергетиків.

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Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.