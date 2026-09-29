Німеччина передала "Укрзалізниці" кілька авто для ремонтних бригад
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Новини — Вівторок, 29 вересня 2026, 08:57 —
Новини — Вівторок, 29 вересня 2026, 08:57 —
Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.
Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає "Європейська правда".
За даними відомства, Німеччина передала п’ять пікапів та п’ять вантажних фургонів для колійників, зв’язківців та енергетиків.
Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.
Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.
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