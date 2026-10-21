Українець намагався ввезти до Польщі опудало рідкісної черепахи

На польсько-українському кордоні митники виявили у багажі 28-річного громадянина України опудало черепахи-бісси, яка перебуває під критичною загрозою зникнення; чоловік не мав необхідних документів для її перевезення.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані польської Митної та податкової служби, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на пункті пропуску "Корчова" під час перевірки легкового автомобіля, яким українець в’їжджав до Польщі.

Співробітники польської Митної та податкової служби знайшли серед особистих речей чоловіка опудало рідкісної морської черепахи.

Фото: митна та подакова служба Польщі

З'ясувалося, що водій не мав дозволів або сертифікатів, які підтверджують законність походження та перевезення такого екземпляра через кордон Європейського Союзу.

Черепаха-бісса належить до видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення. Вона охороняється Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

Митники конфіскували опудало та передали матеріали справи для подальшого розгляду.

За незаконне перевезення через кордон екземплярів видів, захищених CITES, польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п’яти років.

Вимоги CITES поширюються не лише на живих тварин і рослини, а й на опудала, мисливські трофеї та вироби з частин тіла охоронюваних видів, зокрема шкіри, кісток, рогів і зубів.

Для законного ввезення або вивезення таких предметів через кордон ЄС необхідно заздалегідь отримати відповідні дозволи та сертифікати. Ці правила стосуються всіх мандрівників незалежно від мети перевезення.

Нещодавно в аеропорту "Кельн-Бонн" у Німеччині затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 ящірок та отруйних змій.

Торік влітку німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

У квітні у Німеччині машиніст виявив у приміському поїзді коробку з тарантулами, яку залишила пасажирка.