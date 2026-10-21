Украинец пытался ввезти в Польшу чучело редкой черепахи

На польско-украинской границе таможенники обнаружили в багаже 28-летнего гражданина Украины чучело черепахи-биссы, находящейся под угрозой исчезновения; у мужчины не было необходимых документов для её перевозки.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные польской Таможенной и налоговой службы, передаёт "Европейская правда".

Инцидент произошёл на пункте пропуска "Корчова" во время досмотра легкового автомобиля, на котором украинец въезжал в Польшу.

Сотрудники польской Таможенной и налоговой службы обнаружили среди личных вещей мужчины чучело редкой морской черепахи.

Фото: Таможенная и налоговая служба Польши

Выяснилось, что у водителя не было разрешений или сертификатов, подтверждающих законность происхождения и перевозки такого экземпляра через границу Европейского Союза.

Черепаха-бисса относится к видам, находящимся под критической угрозой исчезновения. Она охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Таможенники конфисковали чучело и передали материалы дела для дальнейшего рассмотрения.

За незаконную перевозку через границу экземпляров видов, охраняемых CITES, польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Требования CITES распространяются не только на живых животных и растения, но и на чучела, охотничьи трофеи и изделия из частей тела охраняемых видов, в частности кожи, кости, рога и зубы.

Для законного ввоза или вывоза таких предметов через границу ЕС необходимо заранее получить соответствующие разрешения и сертификаты. Эти правила касаются всех путешественников независимо от цели перевозки.

Недавно в аэропорту "Кёльн-Бонн" в Германии задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 ящериц и ядовитых змей.

Летом прошлого года немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным печеньем".

В апреле в Германии машинист обнаружил в пригородном поезде коробку с тарантулами, которую оставила пассажирка.