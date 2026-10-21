Axios: українці і росіяни прийняли пропозицію відновити тристоронні переговори за участю США  

Після переговорів в Осло та Санкт-Петербурзі, за словами американського посадовця, і українська, і російська сторона погодились на відновлення тристоронніх переговорів за участю США з метою завершення війни.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Один із американських посадовців повідомив виданню, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували провести тристоронню зустріч на технічному рівні між США, Росією та Україною.

"Цю пропозицію вчора в Осло підтримали українці, а сьогодні в Санкт-Петербурзі – росіяни", – зазначив посадовець.

Після зустрічі з Віткоффом у Санкт-Петербурзі в середу помічник правителя РФ Юрій Ушаков повідомив російським журналістам, що Владімір Путін погодився провести тристоронні переговори в листопаді.

"Президент (російський правитель. – Ред.) поінформував Стіва Віткоффа про те, що ми, в принципі, готові відновити згадані тристоронні переговори в десятих числах листопада щодо головної теми. Ця тема стосується побудови системи безпеки для Росії та України після закінчення конфлікту", – сказав він, додавши, що переговори можуть відбутися в Абу-Дабі.

Ушаков заявив, що Путін був готовий відновити тристоронні переговори ще кілька тижнів тому, але, нібито, українські удари по Росії в день парламентських виборів призвели до їхнього скасування.

Радник Путіна зазначив, що Віткофф проінформував Путіна про переговори в Осло. "Переговори в Осло не дали нічого суттєвого для вирішення української кризи", – сказав Ушаков.

Як повідомлялось, переговори у Санкт-Петербурзі у середу розпочалися зі звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Віткофф під час зустрічі з Путіним назвав російського правителя "гуманістом".