Болгарія не братиме участі у фінансуванні зброї для України через фонд ЄС

Болгарія не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF).

Про це повідомляє Novinite, посилаючись на пресслужбу уряду Болгарії, пише "Європейська правда".

Уряд Болгарії ухвалив рішення про "конструктивне утримання" на засіданні у середу, підтвердивши, що Болгарія не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через інструмент EPF.

Внесок Болгарії до Європейського фонду миру на цей рік становить трохи більше ніж 9 млн євро, хоча конкретну суму на закупівлю зброї для України не визначали. Раніше цього року Болгарія вже надала Україні через цей механізм допомогу на понад 6 млн євро – після відповідного рішення уряду Росена Желязкова в лютому.

"Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу. Крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарські кошти спрямовували передусім до регіонів, де проживає етнічне болгарське населення", – заявили в Раді міністрів Болгарії.

Уряд Румена Радева обгрунтував своє рішення стратегічним інтересом Болгарії в припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також підтримкою суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас Софія виступає проти затяжного військового протистояння.

"Зосередження виключно на нелетальній допомозі є чітким сигналом міжнародній спільноті: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає способи відкрити дипломатичні канали для переговорів", – заявили в уряді.

Це вже другий вид допомоги, пов’язаної з військовою сферою, від якого Болгарія відмовилася після приходу до влади адміністрації партії "Прогресивна Болгарія". Раніше уряд зупинив передачу зброї із запасів болгарської армії.

Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив у липні, що його країна вичерпала можливості військової допомоги Україні, але могла б допомагати у ремонті техніки.